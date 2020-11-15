В Коми хотят заняться глубокой переработкой шин

Шиномонтажи, сервисные автомобильные и дилерские центры производителей автопокрышек в Коми поставят на учет.



Стартовали общественные обсуждения схемы обращения с отходами в Коми до 2029 года. В проекте сказано, что в республике образуется 427 тонн б/у шин, но по оценке экспертов, их больше в 17 раз ? 7371 тонна. Большая часть из них ? шины общественного транспорта и грузовых машин. Система их учета еще не налажена, поэтому невозможно объективно оценить их объем.



Проект предлагает организовать объекты сбора и сортировки изношенных шин на добывающих, транспортных, топливно-энергетических компаниях. Также предлагается поставить на учет шиномонтажи, сервисные и дилерские автоцентры производителей автопокрышек.



Собранные шины предлагают перевозить в места глубокой обработки, обезвреживания и утилизации. Для сокращения транспортных расходов планируется применить мобильные шредеры большой мощности для переработки покрышек. После этого переработанный шредера нужно перевезти на предприятие глубокой обработки, которое позволит переработать сырье с получением крошки 0,63-3 мм.