В Коми хотят заняться глубокой переработкой шин

Республика Коми >> Промышленность >> 15.11.2020

Шиномонтажи, сервисные автомобильные и дилерские центры производителей автопокрышек в Коми поставят на учет.

Стартовали общественные обсуждения схемы обращения с отходами в Коми до 2029 года. В проекте сказано, что в республике образуется 427 тонн б/у шин, но по оценке экспертов, их больше в 17 раз  ? 7371 тонна. Большая часть из них ? шины общественного транспорта и грузовых машин. Система их учета еще не налажена, поэтому невозможно объективно оценить их объем.

Проект предлагает организовать объекты сбора и сортировки изношенных шин на добывающих, транспортных, топливно-энергетических компаниях. Также предлагается поставить на учет шиномонтажи, сервисные и дилерские автоцентры производителей автопокрышек.

Собранные шины предлагают перевозить в места глубокой обработки, обезвреживания и утилизации. Для сокращения транспортных расходов планируется применить мобильные шредеры большой мощности для переработки покрышек. После этого переработанный шредера нужно перевезти на предприятие глубокой обработки, которое позволит переработать сырье с получением крошки 0,63-3 мм.





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