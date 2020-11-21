В Коми исследуют новое месторождение золота в районе Чиньяворыка

В Госсовете республики обсудили добычу золота. Зампредседателя Госсовета Коми В. Жиделева в обсуждении госпрограммы воспроизводства и использования ресурсов и охраны окружающей среды подняла вопрос о местной добыче золота.



Золотодобытчик В. Туманов в Интинском районе интересуется судьбой Инты. С его помощью получено 500 т золота. Туманову в этом году исполняется 95 лет. Недавно Жиделева и Туманов обсуждали возможности расширения золотодобычи в Коми в Ухтинском районе. Здесь есть дороги, территория не охраняется. Есть инвесторы, готовые вложиться в проект.



В республике есть 3 лицензии на добычу россыпного золота в Княжпогостском районе и Ухте. 2 года назад эти месторождения разрабатывались, а сейчас работы остановлены. Идет изучение месторождений.



Есть заявки на изучение месторождения золота в бокситовом Среднетиманском месторождении и Чиньяворыке (территория в 80 км от Чиньяворыки). Этот район интересен, но мало изучен. Опыт добычи здесь золота был неудачным. Россыпи очень маленькие и требуют спецметодов отработки. Этот вопрос рекомендуют к обсуждению с участием зампреда правительства РК И. Булатова.