В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Архангельская область >> Промышленность >> 23.11.2020

В городе открыли верфь Товарищества поморского судостроения. Судостроители запустили сразу 4 проекта: заложили киль поморской шхуны, открыли 2 выставки и одно общественное пространство. Все инициативы связаны с популяризацией судостроения.

Верфь разместили в ангаре за корпусом Северного федерального университета. Обустраивали помещения около года. Внимание гостей церемонии открытия притягивал 17-метровый киль поморской шхуны. В перспективе из него вырастет деревянное судно 20 м длиной и 6 м шириной. Водоизмещение судна составит 60 т, площадь парусов - 210 м, скорость - 12 узлов.

В России деревянные суда такого размера не строили с середины прошлого века. Ранее такие шхуны использовались для транспортировки грузов, ведения промыла, а сегодня они могут быть туристическими или экспедиционными судами.

На верфи открыли выставку Севмормузея «Не только топором», посвященную плотницким инструментам для строения деревянных судов. Ее ключевой элемент - мобильный стенд с информацией о конопатках и киянках.





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