«Норильский никель» закрывает плавильный цех «Кольской ГМК» в Мурманской области

Мурманская область >> Промышленность >> 30.12.2020

Это самое старое дочернее производственное подразделение корпорации. Оно ликвидируется в рамках реализации экологической программы «Норильского никеля», которая призвана сократить вред, наносимый окружающей среде металлургическим производством. С закрытием цеха «Кольской ГМК» в городе Никель, будут прекращены вредные выбросы диоксида серы в атмосферу вблизи границы с Норвегией. Соответствующее решение было принято в конце 2019 года. В цеху работают 660 человек. Экологическая программа предполагает сокращение совокупных выбросов «Кольской ГМК» наполовину по итогам текущего года.

После прекращения производства в цехе продолжат работу несколько вспомогательных служб. Здания в течение года нужно будет подготовить к консервации, очистить и собрать материалы, пригодные для переработки.

Ранее «Ноникель» провел специальный конкурс, на который были приглашены инвесторы, готовые осуществить промышленный или культурный бизнес-проект на освобождающихся площадях в Никеле. Основными требованиями стали соблюдение экологических норм и создание новых рабочих мест. Победителем конкурса был признан проект металлургического завода по выпуску проката и мелющих элементов. «Норникель» выразил готовность поддержать инвестора, предоставив консультационные услуги и приняв обязательства по выкупу части готовой продукции.





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