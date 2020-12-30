«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

Республика Карелия >> Промышленность >> 30.12.2020

Дочерняя структура АФК «Система» намерена осуществить 2 крупных проекта. За 100 млрд рублей планируется построить новый ЦБК годовой мощностью свыше 850 тыс тонн целлюлозы. Конечной целью будет объединение ООО «Сегежа Запад», ООО «Сегежская упаковка» и АО «Сегежский ЦБК» в единый производственный кластер. Это будет способствовать развитию всего регионального лесопромышленного комплекса за счет внедрения передовых технологий глубокой переработки древесины. Для обеспечения работы ЦБК потребуется нанять 600 человек. Совокупный объем налоговых платежей после выхода на проектную мощность – 3,7 млрд рублей в год.

Вторым значимым для «Segezha Group» проектом будет реконструкция действующего АО «Сегежский ЦБК» за 7 млрд рублей. Предприятие является третьим по объему производства крафт-бумаги в мире. Около 70% его продукции направляется на экспорт. На нем трудоустроены 2 000 человек. Модернизация позволит увеличить производительность и создаст 100 дополнительных рабочих мест.

Увеличивая производственные мощности, «Segezha Group» собирается внедрить интенсивную модель управления лесным хозяйством. Это позволит, помимо исполнения требований закона, постепенно обеспечить климатическую нейтральность всего производственного комплекса группы.





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