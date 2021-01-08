Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг
Работодатели Карелии в 2021 г. будут нуждаться в кадровом пополнении 6,3 тыс. человек. Промпредприятия сдают свои позиции и уже давно не являются главным потребителем рабочей силы в регионе. Сейчас больше людей стараются пойти на работу в сферу услуг. К таким вводам пришли представители Управления труда Карелии, составив прогноз до 2025 г. на базе данных работодателей.
В производстве доминирует обрабатывающее производство, но наблюдается наличие межотраслевой перекачки рабочей силы из производственной в обслуживающую отрасль. Это приводит к развитию сферы услуг, соответствует всероссийским тенденциям на рынке труда.
По прогнозу, доппотребность в подготовке кадров для обрабатывающей промышленности в 2021 г. составит 827 человек, что почти равно торговле. Доппотребность торговых компаний в кадрах в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вырастет в 3 раза до 769 человек.
Люди не хотят работать физически в тяжелых погодных условиях, предпочитая более комфортную работу в сфере услуг, менее вредную для здоровья.
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