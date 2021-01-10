В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас

Архангельская область >> Промышленность >> 10.01.2021

16-30 января на верфях Товарищества поморского судостроения соорудят парусно-весельный карбас. Он будет частью экспедиции по старым поморским дорогам по которым осваивалась Сибирь.

Карбас - самый старый из существующих поморских судов. Его отличает острая корма, прямая линия киля и вертикальный форштевень, наклоненный ахтерштевень. За основу строительства возьмут легкую древесину ели.

Построить карбас решили яхтсмены, путешественники, увлеченные морем энтузиасты, имеющие опыт работы с мастерами судостроения.
В 2017 г. командой проекта построила поморский карбас «Вашка», ставший победителем нацпремии РГО «Хрустальный компас».

Верфь товарищества — комплексный судостроительный, культурный, образовательный проект, направленный на сохранение и развитие морских традиций Поморья. Работу верфь начала в ноябре прошлого года, когда был заложен камень строительства первого судна. Верфь находится на территории Арктического университета, а проекты реализуются с САФУ при поддержке властей Архангельской области.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

В Архангельске не хотят строить типовые суда

Деревянное судно заложили в Архангельске

В Архангельске открылась выставка поморского судостроения

Международная конференция "Памятники фортификации: история, реставрация, использование" открылась в Архангельске

Экспедиция "Поморский карбас" стартовала в Архангельске


Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Чем может удивить туриста Архангельская область?

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

«Норильский никель» закрывает плавильный цех «Кольской ГМК» в Мурманской области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета