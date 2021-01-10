В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас
16-30 января на верфях Товарищества поморского судостроения соорудят парусно-весельный карбас. Он будет частью экспедиции по старым поморским дорогам по которым осваивалась Сибирь.
Карбас - самый старый из существующих поморских судов. Его отличает острая корма, прямая линия киля и вертикальный форштевень, наклоненный ахтерштевень. За основу строительства возьмут легкую древесину ели.
Построить карбас решили яхтсмены, путешественники, увлеченные морем энтузиасты, имеющие опыт работы с мастерами судостроения.
В 2017 г. командой проекта построила поморский карбас «Вашка», ставший победителем нацпремии РГО «Хрустальный компас».
Верфь товарищества — комплексный судостроительный, культурный, образовательный проект, направленный на сохранение и развитие морских традиций Поморья. Работу верфь начала в ноябре прошлого года, когда был заложен камень строительства первого судна. Верфь находится на территории Арктического университета, а проекты реализуются с САФУ при поддержке властей Архангельской области.
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