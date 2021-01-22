В Череповце начали строить завод по выпуску электросчетчиков

Вологодская область >> Промышленность >> 22.01.2021

Фундаменты будущего производственного комплекса возводятся на территории Индустриального парка «Череповец». Следующим этапом строительных работ будет обустройство несущего каркаса. Предприятие будет выпускать «умные» электрические счетчики.

По словам директора «Агентства городского развития» Оксаны Андреевой, производство станет высокотехнологичным и максимально автоматизированным. Планируется использовать детали и комплектующие для высокоточных счетчиков преимущественно отечественного производства. Эти приборы используются повсеместно, поэтому проблем с рынками сбыта у завода не ожидается. Инициатор намерен вложить в строительство предприятия не менее 550 млн рублей. В рамках выхода завода на запланированную мощность будут созданы 178 рабочих мест.

Город Череповец пользуется статусом территории опережающего развития, что позволяет бизнесу использовать различные налоговые преференции. Индустриальный парк в Череповце, который предоставляет заинтересованным инвесторам землю для реализации своих проектов, был учрежден в 2017 году. Строительство инженерных коммуникаций было профинансировано Фондом развития моногородов. Наличие готовой инфраструктуры позволяет новым предприятиям снизить первоначальные издержки и быстрее добиться окупаемости.





Рекомендуем по теме:

Новые предприятия создадут в Индустриальном парке Череповца более 1000 новых рабочих мест

Индустриальный парк Череповца откроет 7 производств

Harley-Davidson в Череповце производить не будут

Череповец может получить статус ТОР

В Индустриальном парке «Череповец» началось строительство котельного завода

В Череповце начали производство фибролита на экспорт


В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Чем может удивить туриста Архангельская область?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета