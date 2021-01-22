В Череповце начали строить завод по выпуску электросчетчиков

Фундаменты будущего производственного комплекса возводятся на территории Индустриального парка «Череповец». Следующим этапом строительных работ будет обустройство несущего каркаса. Предприятие будет выпускать «умные» электрические счетчики.



По словам директора «Агентства городского развития» Оксаны Андреевой, производство станет высокотехнологичным и максимально автоматизированным. Планируется использовать детали и комплектующие для высокоточных счетчиков преимущественно отечественного производства. Эти приборы используются повсеместно, поэтому проблем с рынками сбыта у завода не ожидается. Инициатор намерен вложить в строительство предприятия не менее 550 млн рублей. В рамках выхода завода на запланированную мощность будут созданы 178 рабочих мест.



Город Череповец пользуется статусом территории опережающего развития, что позволяет бизнесу использовать различные налоговые преференции. Индустриальный парк в Череповце, который предоставляет заинтересованным инвесторам землю для реализации своих проектов, был учрежден в 2017 году. Строительство инженерных коммуникаций было профинансировано Фондом развития моногородов. Наличие готовой инфраструктуры позволяет новым предприятиям снизить первоначальные издержки и быстрее добиться окупаемости.