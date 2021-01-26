Власти Карелии рассмотрят вопрос с нехваткой электроэнергии для предприятий Костомукши

Проблема имеет место, и для ее решения есть несколько путей. Один из них - привлечение свободных мощностей, имеющихся на «Карельском окатыше».



Заводы города, в том числе резиденты ТОСЭР, нуждаются в дополнительной электроэнергии. Ее нехватка сдерживает развитие существующих субъектов бизнеса, мешает появлению новых.



Многим не понятно, как можно было при планировании, в том числе ТОСЭР, не учесть этот момент? Только сейчас власти озаботились проблемой, и на ее решение понадобиться много времени.



Один из вариантов решения - строительство ТЭС на 100 МВт или создание 3-й воздушной линии электропередачи Кривопорожской ГЭС.

Глава Карелии А. Парфенчиков поручил решить вопрос, и для начала определить недостаток мощностей на каждом предприятиям. Далее надо оценить потребность округа в электроэнергии в целом, уточнить планы «Карельского окатыша».



Плюс Арктической зоны в попадании под режим крупнейшего монопредприятия. Если Костомукшский ГОК планирует производство с учетом перспективной экономики, арктического статуса, есть ли смысл отдать резерв электроэнергии? А пока владельцы предприятий недовольны, что их работа тормозиться из-за недостатка электроэнергии.

