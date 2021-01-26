Власти Карелии рассмотрят вопрос с нехваткой электроэнергии для предприятий Костомукши

Республика Карелия >> Промышленность >> 26.01.2021

Проблема имеет место, и для ее решения есть несколько путей. Один из них - привлечение свободных мощностей, имеющихся на «Карельском окатыше».

Заводы города, в том числе резиденты ТОСЭР, нуждаются в дополнительной электроэнергии. Ее нехватка сдерживает развитие существующих субъектов бизнеса, мешает появлению новых.

Многим не понятно, как можно было при планировании, в том числе ТОСЭР, не учесть этот момент? Только сейчас власти озаботились проблемой, и на ее решение понадобиться много времени.

Один из вариантов решения - строительство ТЭС на 100 МВт или создание 3-й воздушной линии электропередачи Кривопорожской ГЭС.
Глава Карелии А. Парфенчиков поручил решить вопрос, и для начала определить недостаток мощностей на каждом предприятиям. Далее надо оценить потребность округа в электроэнергии в целом, уточнить планы «Карельского окатыша».

Плюс Арктической зоны в попадании под режим крупнейшего монопредприятия. Если Костомукшский ГОК планирует производство с учетом перспективной экономики, арктического статуса, есть ли смысл отдать резерв электроэнергии? А пока владельцы предприятий недовольны, что их работа тормозиться из-за недостатка электроэнергии.





Рекомендуем по теме:

Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам

«Т Плюс» выделит 1 млн руб. на развитие Инты и Воркуты

Новый дата-центр появится на территории завода "Русала"

Совет депутатов лишился кворума

15 сентября в Петрозаводске состоится конференция, посвященная карельскому языку

А. Парфенчиков обвинил органами власти в отсутствии контакта с населением


«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

Чем может удивить туриста Архангельская область?

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета