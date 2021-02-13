На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми
Департамент недропользования Северо-Западного федерального округа на шельфе, в мировом океане объявил тендер по 5 нефтеносным и газоносным участкам в Коми.
Тендер объявлен по «Отрадному», который находится в Сосногорске. Участок расположен в 70 км от города. Извлекаемые здесь ресурсы: нефть D1 и газ D1.
Также выставлен на тендер «Трудовой» на территории Ухты и Сосногорска, а извлекаемые ресурсы составляют: 1 млн тонн нефти D1 и 0,1 млрд куб. м. газа D1.
В списке также есть участок «Нижний» на территории Ухты и Сосногорска. Извлекаемые ресурсы: нефть D1 – 1,6 млн тонн и газа D1 – 0,1 млрд куб. м.
Также выставлены: «Крайний» с нефтью D1 на территории Ухты (расстояние от этого участка до Ухты - 35 км), «Дружный» с нефтью D1, D2, газом D1 (на территории Сосногорска в 80 км от города, в 2 км от пгт. Войвож).
Каждый участок имеет свои виды ресурсов и находится на разном расстоянии от городов, что имеет немаловажное значение для покупателей.Почему эти участки выставлены на продажу, не сообщается.
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