На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми

Республика Коми >> Промышленность >> 13.02.2021

Департамент недропользования Северо-Западного федерального округа на шельфе, в мировом океане объявил тендер по 5 нефтеносным и газоносным участкам в Коми.

Тендер объявлен по «Отрадному», который находится в Сосногорске. Участок расположен в 70 км от города. Извлекаемые здесь ресурсы: нефть D1 и газ D1.

Также выставлен на тендер «Трудовой» на территории Ухты и Сосногорска, а извлекаемые ресурсы составляют: 1 млн тонн нефти D1 и 0,1 млрд куб. м. газа D1.

В списке также есть участок «Нижний» на территории Ухты и Сосногорска. Извлекаемые ресурсы: нефть D1 – 1,6 млн тонн и газа D1 – 0,1 млрд куб. м.

Также выставлены: «Крайний» с нефтью D1 на территории Ухты (расстояние от этого участка до Ухты - 35 км), «Дружный» с нефтью D1, D2, газом D1 (на территории Сосногорска в 80 км от города, в 2 км от пгт. Войвож).

Каждый участок имеет свои виды ресурсов и находится на разном расстоянии от городов, что имеет немаловажное значение для покупателей.Почему эти участки выставлены на продажу, не сообщается.





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