В Карелии увеличат производство лесозаготовительной техники

Республика Карелия >> Промышленность >> 14.02.2021

«Амкодор-Онего» в Южной промзоне получит финансовую поддержку на проект по выпуску лесозаготовительной техники. Такое решение принято по итогам совещания экспертного совета Фонда развития промышленности России, прошедшего в Москве. На нем рассматривались конкурсные заявки от региональных предприятий. Льготный заем 500 млн руб. поможет нарастить объемы производства.

«Амкодор-Онего» работает с 2019 г. Компания выпустила и реализовала 75 лесозаготовительных форвардеров, харвестеров. Сейчас предприятие собирается увеличить объем продаж и выпускать 100 машин в год.

Глава правительства РФ М. Мишустин в рамках поездки в Карелию изучил продукцию «Амкодор-Онего», поручил Минпромторгу оказать поддержку заявке компании.

Если компания получит допфинансирование, можно будет выпускать технику нового поколения, которая будут конкурентна за границей. Сейчас эта техника проходит испытания.

Глава республики А. Парфенчиков рассказал, что решение оказать поддержку заводу «Амкодор-Онего» важно для экономики Карелии. Он выразил благодарность экспертному совету за поддержку и внимание. Также большая работа проведена в экономическом блоке республиканского правительства.





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