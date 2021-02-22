В Ухте обсудили особый налоговый режим для сверхвязкой и высоковязкой нефти

Совещание с участием руководства федеральных министерств, Госдумы и Совета Федерации прошло в Ухте. На нем обсуждали возможность сохранения для месторождений сверхвязкой/высоковязкой нефти особого статуса.



С 2021 г. отменен особый налоговый режим, несмотря на то, что добыча сверхвязкой нефти – затратный процесс, с дополнительной инфраструктурой, оборудованием и кадрами. В Коми изменения коснулись Ярегского месторождения и Усинского месторождения. Последствия отмены льготного режима - снижение объема добычи, инвестиционной активности во всем регионе.



С 2004 по 2012 г. ежегодные инвестиции 2-х месторождений составили 22 млрд руб., после ведения особого налогового режима - в 10 раз больше. Увеличились объемы добычи, налоговые отчисления, количество рабочих мест.



В Коми в структуре объемов добычи высоковязкие нефти занимают 40%, а на разработке занято 4 тыс. человек.



Сейчас, после резкого падения рентабельности производства, отмены особого режима, начнется консервация месторождений, а к 2025 г. - массовое сокращение персонала.