В Ухте обсудили особый налоговый режим для сверхвязкой и высоковязкой нефти

Республика Коми >> Промышленность >> 22.02.2021

Совещание с участием руководства федеральных министерств, Госдумы и Совета Федерации прошло в Ухте. На нем обсуждали возможность сохранения для месторождений сверхвязкой/высоковязкой нефти особого статуса.

С 2021 г. отменен особый налоговый режим, несмотря на то, что добыча сверхвязкой нефти – затратный процесс, с дополнительной инфраструктурой, оборудованием и кадрами. В Коми изменения коснулись Ярегского месторождения и Усинского месторождения. Последствия отмены льготного режима - снижение объема добычи, инвестиционной активности во всем регионе.

С 2004 по 2012 г. ежегодные инвестиции 2-х месторождений составили 22 млрд руб., после ведения особого налогового режима - в 10 раз больше. Увеличились объемы добычи, налоговые отчисления, количество рабочих мест.

В Коми в структуре объемов добычи высоковязкие нефти занимают 40%, а на разработке занято 4 тыс. человек.

Сейчас, после резкого падения рентабельности производства, отмены особого режима, начнется консервация месторождений, а к 2025 г. - массовое сокращение персонала.





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