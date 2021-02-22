В Ухте обсудили особый налоговый режим для сверхвязкой и высоковязкой нефти
Совещание с участием руководства федеральных министерств, Госдумы и Совета Федерации прошло в Ухте. На нем обсуждали возможность сохранения для месторождений сверхвязкой/высоковязкой нефти особого статуса.
С 2021 г. отменен особый налоговый режим, несмотря на то, что добыча сверхвязкой нефти – затратный процесс, с дополнительной инфраструктурой, оборудованием и кадрами. В Коми изменения коснулись Ярегского месторождения и Усинского месторождения. Последствия отмены льготного режима - снижение объема добычи, инвестиционной активности во всем регионе.
С 2004 по 2012 г. ежегодные инвестиции 2-х месторождений составили 22 млрд руб., после ведения особого налогового режима - в 10 раз больше. Увеличились объемы добычи, налоговые отчисления, количество рабочих мест.
В Коми в структуре объемов добычи высоковязкие нефти занимают 40%, а на разработке занято 4 тыс. человек.
Сейчас, после резкого падения рентабельности производства, отмены особого режима, начнется консервация месторождений, а к 2025 г. - массовое сокращение персонала.
Рекомендуем по теме:
ТЮЗ выпустит к юбилею Б. Гранатова продолжение «Старых песен о нас»
Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам
Компания «Северсталь» реализует программу по обновлению железнодорожного парка
Власти Карелии рассмотрят вопрос с нехваткой электроэнергии для предприятий Костомукши
Отзывы о брокерской компании - Alfa Forex
В Минздраве Архангельской области признали, что в Няндоме ковидных больных лечили с нарушениями
Агентство развития Мончегорска намерено привлечь около 100 млн руб. инвестиций за год