А. Цыбульский встретился с руководством Краснофлотского машиностроительного завода

Архангельская область >> Промышленность >> 15.04.2021

Завод начал работу в 2015 г. Результаты впечатляют: только по сравнению с 2018 г. объем производства вырос в 2 раза.

Основной вид деятельности компании - выпуск сверхпрочных гусениц противоскольжения, использующихся для лесной техники. Также здесь переоборудуют машины из стандартных экскаваторов в современную лесозаготовительную технику.

На заводе производят экспандеры. Установка детали вместо металлических пальцев позволяет избежать поломок, а если ремонт необходим, он проходит без особых трудозатрат в полевых условиях.

В прошлом году предприятие получило господдержку 10,5 млн руб. из Фонда развития промышленности региона, что позволило купить современное оборудование.

Глава региона А. Цыбульский побывал в цехе КМЗ, где работают роботы. Здесь отказались от чертежей, а вся документация в цифровом формате размещена на экранах постов, загружена в программы оборудования. В ближайшем будущем здесь планируют открыть литейный цех для создания новых деталей.

?Цыбульский отметил, что предприятие демонстрирует уверенный рост. Одним из вариантов поддержки КАЗ может быть инвестсоглашение. Власти рассчитывают на бюджетную отдачу.





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