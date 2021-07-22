В Вологодской области запускают новое деревообрабатывающее производство

В Бабаевском районе на площадке АО «Бабаевский леспромхоз» реализуют значимый инвестиционный проект. В апреле он был одобрен региональным инвестиционным советом, сейчас готовятся документы для включения в список приоритетных отраслевых инвестпроектов Минпромторга. АО «Бабаевский леспромхоз» контролируется холдингом «Череповецлес», одной из ведущих лесопромышленных компаний Северо-Западного округа.



Проект предусматривает строительство деревообрабатывающего комбината, который сможет выпускать хвойные пиломатериалы и биотопливо из производственных отходов. Инициатор планирует вложить в проект 6,1 млрд рублей, создав 500 рабочих мест. Совокупная величина уплачиваемых налогов превысит 200 млн рублей в год.



Лесная промышленность остается стратегической отраслью для региона. В стадии реализации находятся уже 22 приоритетных профильных проекта, включенных в перечень Минпромторга, по их числу Вологодская область занимает 1 место в России. Этот механизм облегчает создание новых мощностей по выпуску продукции экспортного качества. Подобные проекты обеспечивают работой многих специалистов и поддерживают высокий уровень поступлений в муниципальные и региональный бюджеты.