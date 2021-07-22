В Вологодской области запускают новое деревообрабатывающее производство

>> Промышленность >> 22.07.2021

В Бабаевском районе на площадке АО «Бабаевский леспромхоз» реализуют значимый инвестиционный проект. В апреле он был одобрен региональным инвестиционным советом, сейчас готовятся документы для включения в список приоритетных отраслевых инвестпроектов Минпромторга. АО «Бабаевский леспромхоз» контролируется холдингом «Череповецлес», одной из ведущих лесопромышленных компаний Северо-Западного округа.

Проект предусматривает строительство деревообрабатывающего комбината, который сможет выпускать хвойные пиломатериалы и биотопливо из производственных отходов. Инициатор планирует вложить в проект 6,1 млрд рублей, создав 500 рабочих мест. Совокупная величина уплачиваемых налогов превысит 200 млн рублей в год.

Лесная промышленность остается стратегической отраслью для региона. В стадии реализации находятся уже 22 приоритетных профильных проекта, включенных в перечень Минпромторга, по их числу Вологодская область занимает 1 место в России. Этот механизм облегчает создание новых мощностей по выпуску продукции экспортного качества. Подобные проекты обеспечивают работой многих специалистов и поддерживают высокий уровень поступлений в муниципальные и региональный бюджеты.





Рекомендуем по теме:

Резиденты ТОР «Столица Арктики» за год инвестировали 55 млрд рублей

В Вологде заработает фабрика полного цикла производства смесей для детского питания

В Вологодском регионе появится уникальное производство лососевых

В Вологде выбрали 6 инвестпроектов, которые могут претендовать на господдержку

346,2 млн руб. нужно привлечь для реализации проектов Карелии по лесозаготовкам

В Соколе появится новый деревообрабатывающий завод


В НАО состоялся выпускной Яндекс.Лицея

В Минздраве региона рассказали о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в Поморье

В Мурманске стартовала образовательная программа «Городские практики»

Координацией деятельности заполярных ученых займется Совет по развитию инноваций Мурманской области

В Коми определили объемы добычи семги

В Белозерске продают здание винного склада за 1 рубль

Сольвычегодский историко-художественный музей осваивает новые формы повествования
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета