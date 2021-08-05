Мебельная фабрика в Петрозаводске будет развивать цифровой формат

Республика Карелия >> Промышленность >> 05.08.2021

Осенью компания «Русский Лесной Альянс», чья производственная площадка расположена на Фабричной улице, запускает новый цех по выпуску мебельного щита. Сейчас в цехе, который сможет производить по 800-1000 куб м продукции в месяц, завершаются отделочные работы, и продолжается монтаж оборудования. Сосновый мебельный щит планируется направлять на экспорт в страны ЕС и снабжать собственное производство - «Русский Лесной Альянс» выпускает мебель под брендом «Фабрика Скандия». Основной объем сырья поставляется со своего лесопильного производства.

Модернизация фабрики стартовала в 2020 году, когда итальянская фирма «Biesse» поставила новые программируемые мебельные станки.

Долгосрочная стратегия компании предполагает масштабирование производства в рамках «цифровой фабрики» и расширение мощностей по выпуску мебельного щита. Инвестиции в действующую производственную площадку уже превысили 300 млн рублей. Ее недавно посетил глава республики Артур Парфенчиков, Он отметил высокое качество продукции, дав указание профильному министерству оказать содействие в ее продвижении.





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