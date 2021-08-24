В Череповце разработали установку для быстрой покраски деталей машин
Новая покрасочная линия запущена компанией «Механика», работающей под брендом «Тингер». Она производит пластиковые кессоны, вездеходы, другие изделия.
Покрасочная установка должна для того, чтобы окрашивать детали для вездеходов на месте, а не делать на соседнем предприятии или красить вручную на своем.
Скорость покраски увеличилась в 7 раз, и если раньше красили неделю, теперь - сутки. Качество покраски также выросло. Чтобы краска идеально ложилась и долго держалась, предварительно нужно хорошо очистить поверхность. Конвейер уже опробован, с сентября заработает в полном объеме. Используются порошковые краски для автомобилей.
На покраску одной детали уходит 2 часа, поэтому прямо с конвейера ее можно устанавливать. Детали делают на установке лазерной резки. Их более 700 номенклатур только для вездеходов. Продукция поставляется в 26 стран.
Покрасочная установка стоит 6 млн руб. Значительная часть денег пошла на вытяжку.
Завод полного цикла изготавливает все детали, от самого маленького болтика до целого вездехода. «Тингер» первым стала резидентом ТОСЭР.
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