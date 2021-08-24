В Череповце разработали установку для быстрой покраски деталей машин

Вологодская область >> Промышленность >> 24.08.2021

Новая покрасочная линия запущена компанией «Механика», работающей под брендом «Тингер». Она производит пластиковые кессоны, вездеходы, другие изделия.

Покрасочная установка должна для того, чтобы окрашивать детали для вездеходов на месте, а не делать на соседнем предприятии или красить вручную на своем.

Скорость покраски увеличилась в 7 раз, и если раньше красили неделю, теперь - сутки. Качество покраски также выросло. Чтобы краска идеально ложилась и долго держалась, предварительно нужно хорошо очистить поверхность. Конвейер уже опробован, с сентября заработает в полном объеме. Используются порошковые краски для автомобилей.

На покраску одной детали уходит 2 часа, поэтому прямо с конвейера ее можно устанавливать. Детали делают на установке лазерной резки. Их более 700 номенклатур только для вездеходов. Продукция поставляется в 26 стран.

Покрасочная установка стоит 6 млн руб. Значительная часть денег пошла на вытяжку.

Завод полного цикла изготавливает все детали, от самого маленького болтика до целого вездехода. «Тингер» первым стала резидентом ТОСЭР.





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