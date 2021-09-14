Олонецкий молочный комбинат могут выселить

Во время визита в Олонецкий район кандидат в депутаты Госдумы Э. Слабунова побывала на Олонецком молочном комбинате. Комбинат находится в сложной ситуации. Его оборудование, транспорт принадлежат ему, а здание - правительству Карелии.



Губернатор Карелии Артур Парфенчиков отказывается продать это здание по рыночной цене, а комбинат не в состоянии провести из-за этого реконструкцию, увеличить объемы производства, создать рабочие места. Причем все это происходит в районе, где безработица зашкаливает!

Правительство республики отказывается продлить договор аренды, поэтому молочный комбинат находится под угрозой выселения в течение месяца. Парфенчиков говорит об инвесторах, но демонстрирует чудеса изворотливости, несколько лет уклоняясь от встречи с главой комбината.



Слабунова считает, что правительство обязано поддерживать крупных производителей, а не воевать с ними. Но это всего лишь обзор с одной точки зрения. Наверняка глава региона найдет аргументы и объяснит, почему сложилась такая ситуация. Как показывает практика, виноватой не бывает одна сторона, а значит, не просто так отношения комбината с властями не складываются.



