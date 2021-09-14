Олонецкий молочный комбинат могут выселить

Республика Карелия >> Промышленность >> 14.09.2021

Во время визита в Олонецкий район кандидат в депутаты Госдумы Э. Слабунова побывала на Олонецком молочном комбинате. Комбинат находится в сложной ситуации. Его оборудование, транспорт принадлежат ему, а здание - правительству Карелии.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков отказывается продать это здание по рыночной цене, а комбинат не в состоянии провести из-за этого реконструкцию, увеличить объемы производства, создать рабочие места. Причем все это происходит в районе, где безработица зашкаливает!
Правительство республики отказывается продлить договор аренды, поэтому молочный комбинат находится под угрозой выселения в течение месяца. Парфенчиков говорит об инвесторах, но демонстрирует чудеса изворотливости, несколько лет уклоняясь от встречи с главой комбината.

Слабунова считает, что правительство обязано поддерживать крупных производителей, а не воевать с ними. Но это всего лишь обзор с одной точки зрения. Наверняка глава региона найдет аргументы и объяснит, почему сложилась такая ситуация. Как показывает практика, виноватой не бывает одна сторона, а значит, не просто так отношения комбината с властями не складываются.





Рекомендуем по теме:

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"

На промплощадку в Надвоицах приходит новый инвестор

Дорога в Карелии, ведущая от трассы «Кола» к границе с Финляндией, перешла под федеральный надзор

В 2019 г. дороги к больницам в Карелии приведут в порядок

Артур Парфенчиков предложил облегчить бремя исполнения нацпроектов для отстающих регионов

Власти Карелии задумались о введении туристического сбора


Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы

2 спецгрузовика с рыбой приехали в Колу

Ключевые вопросы развития лесопромышленного комплекса РФ обсудили в Архангельской области

Врачам в Ненецком округе будут компенсировать бессрочную аренду жилья

Тур для блогеров организуют в Карелии за 1 миллион руб.

Экоактивистка из Коми предложила разработать закон о культуре отходов

Работы на стадионе «Юность» в Петрозаводске завершат осенью
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета