В ММТП выполнена новая уникальная операция

Мурманская область >> Промышленность >> 10.11.2021

Смысл погрузо-разгрузочной операции был в подъеме трубы с целью отсыпки щебня из горизонтали в вертикаль, перемещении, установке.

Уникальную операцию выполнили работники Мурманского морского торгового порта. На причале №14 грузрайона № 2 провели работы на борту спецсудна - технологического камнеукладчика Arctic Scradway.

Вес трубы 22 тонны, высота крана – 38 м. Для работ специалисты задействовали первый в стране кран производства России с грузоподъемностью 124 т «Витязь».

Проделана ювелирная работа. При 22 тоннах груза точность работы измерялась миллиметрами. Руководитель грузрайона отметил всех сотрудников бригады №2, особо выделив докера-механизатора В. Голдобина, управлявшего краном, точными действиями обеспечившего точное перемещение груза.

Кран «Витязь» введен в эксплуатацию в морском порту только в сентябре. Его высота – 68 м, грузоподъемность - 124 т. Он самый высокопроизводительный в своем классе и изготовленных на «СММ», включает лучшие современные техрешения. После выполнения работ технопонтон «Арктик Скрэйдвэй» задействуют в работах в Арктической зоне Росси в рамках реализации инфраструктурных проектов.





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