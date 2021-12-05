«Северсталь» продает «Воркутауголь» Роману Троценко

Республика Коми >> Промышленность >> 05.12.2021

Холдинг Алексея Мордашова получит за актив 15 млрд рублей от компании «Русская энергия», 70% которой контролирует глава совета директоров «AEON». Стороны собираются закрыть сделку до апреля 2022 года после согласования ФАС. «Воркутауголь» управляет 5 шахтами и угольным разрезом, за прошлый год там было добыто свыше 10 млн тонн угля. Большая часть продукции отгружается на Череповецкий завод «Северстали».

Продажа «Воркутаугля» соответствует тенденции отказа отечественных металлургических компаний от угольных активов. По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, после совершения сделки холдинг сможет снизить выбросы парниковых газов на 14%. Тем не менее, «Северсталь» подписала новый пятилетний контракт на поставку угля. Сергей Гришунин из «НРА» отметил, что «Воркутауголь» - сложный для управления актив с учетом невысокого качества угля и произошедшей 5 лет назад аварии на шахте «Северная». При этом «Северсталь» хочет позиционировать себя в качестве «зеленой» компании, поэтому продажа «Воркутаугля» выглядит своевременным решением.

В относительной близости от Воркуты находится знаковый инфраструктурный проект Романа Троценко – порт Индига стоимостью 300 млрд рублей, проблема грузовой базы для которого еще прорабатывается.





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