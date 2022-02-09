Андрей Чибис обсудил вопросы газификации Мурманской области с Александром Новаком

Мурманская область >> Промышленность >> 09.02.2022

Глава региона участвовал в специальном совещании, посвященном экономически обоснованным и технически реализуемым вариантам увеличения поставок газа в Мурманскую область. На мероприятии присутствовали зампред правительства РФ Александр Новак, а также представители Минэнерго и энергетических компаний.

Сейчас энергоснабжение в Заполярье осуществляется в основном за счет угля и мазута. Важнейшей задачей для региона является улучшение экологической ситуации, что потребует увеличения доли газа. В связи с этим рассматриваются варианты строительства газопроводов, либо терминала для приема СПГ. По словам Андрея Чибиса, рост поставок газа позволит увеличить промышленное производство, углубив переработку добываемого сырья, и успешнее бороться с экологическими проблемами. Предлагаемые меры также дадут возможность провести газ в северные районы Карелии.

Общий ежегодный объем потребления газа в Мурманской области может превысить 6 млрд куб м, в том числе 1,6 млрд куб м потребуется для генерации тепла, а 4,5 млрд куб м – для промышленных нужд.





Рекомендуем по теме:

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

Объем утилизации попутного нефтяного газа в Коми увеличился на 9%

«Газпром» и власти Карелии утвердили новую программу газификации региона

Первую очередь терминала по перевалке СПГ в Мурманске запустят в 2022 г.

Мурманская область собирается переходить с мазута на альтернативные виды топлива

Правительство поддержит создание газохимического кластера в ЯНАО


Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых из-за досмотра пассажиры не успели на поезда из Мурманска в Москву и Петербург

На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии

Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли

В Ухте к работе в новую волну коронавируса привлекут студентов

Шестерым лосям на Соловках выписали «путевки на небеса»

В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

В Архангельске открылся первый магазин «ВкусВилл»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета