Андрей Чибис обсудил вопросы газификации Мурманской области с Александром Новаком
Глава региона участвовал в специальном совещании, посвященном экономически обоснованным и технически реализуемым вариантам увеличения поставок газа в Мурманскую область. На мероприятии присутствовали зампред правительства РФ Александр Новак, а также представители Минэнерго и энергетических компаний.
Сейчас энергоснабжение в Заполярье осуществляется в основном за счет угля и мазута. Важнейшей задачей для региона является улучшение экологической ситуации, что потребует увеличения доли газа. В связи с этим рассматриваются варианты строительства газопроводов, либо терминала для приема СПГ. По словам Андрея Чибиса, рост поставок газа позволит увеличить промышленное производство, углубив переработку добываемого сырья, и успешнее бороться с экологическими проблемами. Предлагаемые меры также дадут возможность провести газ в северные районы Карелии.
Общий ежегодный объем потребления газа в Мурманской области может превысить 6 млрд куб м, в том числе 1,6 млрд куб м потребуется для генерации тепла, а 4,5 млрд куб м – для промышленных нужд.
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