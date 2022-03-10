Карельская деревообрабатывающая промышленность может потерять зарубежные рынки сбыта

Республика Карелия >> Промышленность >> 10.03.2022

Руководство Лесного попечительского совета (FSC) заявило о приостановке действия всех сертификатов, выданных российским и белорусским предприятиям, и запретило поставки их продукции в ЕС. Ранее аналогичное решение было принято PEFC, другой организацией, сертифицирующей лесоматериалы. Лесопромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей для Карелии, его продукция – основной экспортный товар, поэтому указанные решения негативно скажутся на региональном бюджете.

Речь идет о маркировке продукции на соответствие стандартам устойчивого лесопользования. Без нее доступ для карельских лесоматериалов на крупные международные рынки будет закрыт. Действующими сертификатами FSC располагают все крупнейшие предприятия отрасли – «Русский лесной альянс», «Сегежа групп», ДОК «Калевала».

Руководство FSC уточнило, что решение вступит в силу в начале апреля, то есть приостановка действия сертификатов может и не состояться, в зависимости от нормализации обстановки на Украине.

Значительная часть продукции карельских предприятий направлялась на экспорт в ЕС. Развернуть весь поток на внутренний рынок на фоне снижения покупательной способности и удорожания пиломатериалов будет невозможно.





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