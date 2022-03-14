В Карелии создают форелеводческий комплекс полного цикла
В Кондопожском районе появятся селекционный центр и фабрика по производству кормов. Глава региона Артур Парфенчиков посетил 2 производственные площадки, которыми управляет предприниматель Николай Федоренко. Он выращивает рыбу на нескольких участках Кондопожской губы Онежского озера.
Предприятие, которое будет выпускать корма, планируется построить на площадке кирпичного завода в Березовке. Оборудование было закуплено в прошлом году, основная установка перерабатывает до 30 тонн рыбной муки в сутки. Сейчас большая часть кормов поступает из ЕС, новый завод позволит сократить зависимость от импорта, который в последнее время сильно осложнился из-за логистических проблем.
Селекционный центр для выращивания малька будет размещен на мощностях Сунской птицефабрики в Янишполе. Это предприятие также нацелено на уход от импорта племенного материала. В шести зданиях бывшей птицефабрики сейчас проходит ремонт, в каждом из них разместят по 20 бассейнов для мальков.
По словам Артура Парфенчикова, селекционный центр создается совместно с отечественными учеными и экологами. Основная задача – обеспечение полностью независимого цикла от получения икры до формирования племенного стада.
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