«Северсталь» приостановила прием новых сотрудников и закупки

Вологодская область >> Промышленность >> 18.03.2022

О введенных ограничениях сообщает «РБК Вологда». До этого прием сотрудников не был массовым – требовались несколько сотен человек с рабочими специальностями, сейчас холдинг не принимает новый персонал. Кроме того, «Северсталь» почти прекратила закупки товаров и услуг, в том числе, у предприятий МСП. Исполнение программ по ремонту и строительству новых объектов приостановлено. Ранее были прекращены продажи неликвидных активов, в том числе тяжелой техники и автомобилей.

Представитель «Северстали» подтвердил введение всех перечисленных мер. Ограничения связаны с разработкой программы действий в изменившихся условиях и оценкой того, как можно наилучшим образом использовать текущие ресурсы «Северстали».

В конце февраля ЕС ввел ограничения в отношении основного акционера холдинга Алексея Мордашова. На европейские страны приходилось до 30% выручки «Северстали», они перестали принимать продукцию холдинга. 10 марта Алексей Мордашов собрал на совещание представителей основных подразделений с целью анализа ситуации и разработки антикризисных мер.





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