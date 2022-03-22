В Архангельской области спешно готовятся к выпуску химических реагентов для производства бумаги

Архангельская область >> Промышленность >> 22.03.2022

Отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты в условиях западных ограничений срочно ищут новых поставщиков реагентов для выпуска картона и бумаги. Их импорт в страну приостановлен. Выпуск беленой целлюлозы без определенных реагентов невозможен.

Ученые из Северного федерального университета создали новую схему получения двуокиси хлора. Экспериментальная установка была экстренно собрана в инновационно-технологическом центре университета. Ученым удалось получить диоксид хлора, зафиксировать условия протекания реакции и определить расход реагентов. Альтернативные методы получения этого вещества давно разработаны, однако в России они до сих пор не применялись, сообщила Юлия Севастьянова, руководитель инновационного центра. Новый способ не нанесет ущерба окружающей среде.

На Архангельском ЦБК, производящем хвойную и лиственную целлюлозу, а также тарный картон, пояснили, что результаты эксперимента позволили начать срочную модернизацию производства. Предприятие также занялось поиском новых азиатских поставщиков перекиси водорода, хлората натрия и других реагентов для выпуска целлюлозы. Пока в целях недопущения простоев комбинату пришлось вносить коррективы в ассортимент продукции.





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