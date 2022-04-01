Генеральный поставщик сырья на АЦБК создаст новый лесопитомник в Архангельской области

Архангельская область >> Промышленность >> 01.04.2022

В Пинежском районе построят новый лесопитомник. О создании тепличного хозяйства для выращивания сеянцев с з ЗКС (закрытой корневой системой) для лесовосстановления, сообщила ГК «Титан» – генеральный поставщик на Архангельский ЦБК.

В лесовосстановление холдинг ежегодно «Титан» инвестирует 100 млн руб. В 2021 г. компания восстановила лес на 21,5 тыс. га, на 15% больше плана. В лесах посадили 3 млн деревьев. «Титан» с 2014 г. выращивает сеянцы хвойных в 11 теплицах Няндомского района.

Увеличение объема искусственного лесовосстановления с ЗКС в «Титане» называют приоритетом работы. Помимо лесовосстановления, предприятия холдинга ухаживают за посадками. В 2021 г. агротехнический, лесохозяйственный уход за хвойными провели на 2,6 тыс. га, рубку и осветление в молодняках сделали на 3 тыс. га леса.

ГК «Титан» вошла в топ-5 крупнейших операторов лесосырья страны. Площадь арендованных лесов - 6 млн га в Архангельской, Вологодской областях, Коми. Ежегодно поставляется на Архангельский ЦБК 4 млн кв. М. лесосырья.

Архангельский ЦБК, основанный в 1940 г., - ведущее лесохимическое предприятие, специализирующееся на производстве товарной целлюлозы и картона.





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