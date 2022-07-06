А. Парфенчиков поручил найти землю под строительство завода рыбных кормов

Глава Карелии побывал на заводе «Карельские рыбные заводы-Корма», который находится в Петрозаводске. Это успешное предприятие, работающее в 3 смены. Оно выпускает 36 тонн кормов в день. Здесь работают 30 человек. Только для своих рыбоводных хозяйств «Карельские рыбные заводы» производят 2,5 тыс. тонн в год и 4 тыс. тонн по заказам форелеводов региона.



Замгендиректора «КРЗ-Корма» Е. Дьяченко рассказал, что мощность предприятия - 7 тыс. тонн кормов в год. Выпускается рыбный корм фракцией 4 мм и выше. Нужен еще один завод, на котором можно производить корма меньшей фракции для мальков и личинок.



Парфенчиков обещал оказать господдержку. Все предложения будут рассмотрены, будет помощь с оборудованием, поиском участка, так как импортозамещающее производство имеет возможность получить участок без проведения торгов. Надо только сформировать предложение от производителя.



Компания работает с 2015 г., включает инкубационныи? комплекс, площадки по выращиванию рыбы в садках — «Серебро Онеги», «Парад плюс». В 2017 г. запущено производство кормов «КРЗ-Корма». «КРЗ» контролирует цех готовой продукции для розницы.





