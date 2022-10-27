На Кольском полуострове найдено месторождение редкоземельных металлов

Ему уже 400 млн лет.



Ученые Института геохимии, аналитической химии им. Вернадского совместно с зарубежными коллегами нашли в Мурманской области открытое геообразование со стратегическими редкоземельными металлами. По мнению специалистов, залежам около 400 млн лет. Они образовались в процессе мантийных потоков, двигающимся к поверхности земли от основания мантии. Дайка содержит ниобий, титан, цирконий, стронций, барий, железо, летучие соединения, регулирующие температуру кристаллизации и вязкость сплавов.



Академик Л. Когарко, завлабораторией геохимии ГЕОХИ РАН, эта находка ценна с точки зрения науки, потому что найденная дайка сформирована в результате позднего этапа разделения магмы на фазы. Нужно выяснить в рамках исследование геохимического состава, как происходил процесс ее концентрации. Но это интересно только ученым. Что будет с месторождением, как его будут использовать и для каких целей, пока не сообщается. Не известно и как оно было обнаружено.

