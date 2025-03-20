На обновление мурманского рыбного порта нужно 15 млрд руб.

Мурманская область >> Промышленность >> 20.03.2025


Руководство Мурманского рыбного морского порт заявило о том, что предприятие нуждается в масштабной реконструкции, на которую придется потратить 15 млрд руб. Акцент сделают на модернизации причального фронта, где необходим капремонт, а, возможно, и частичная реконструкция.

Гендиректора предприятия А. Бородина рассказал, что модернизация коснется холодильных установок, кранов, железнодорожных путей. Порт располагает резервом мощностей, но их недостаточно для полноценной работы. Используются 5 причалов из 9, работы продолжаются 16 часов в день из возможных 24.

Когда порт был национализирован, удалось вернуть утраченные активы (асфальтобетонные площадки, склады, железная дорога на угольной базе). Прежние владельцы эти объекты вывели в аффилированные структуры.

Рассматривается перераспределение грузопотоков на Мурманск с Санкт-Петербурга, так как столица Заполярья более безопасна с точки зрения продовольственной безопасности и геополитики. Порт может работать с рыбной продукцией, импортной красной рыбой, грузами, связанными с развитием Севморпути.





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