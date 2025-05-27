Представители лесопромышленного комплекса РФ едут на форум в Сыктывкар

Республика Коми >> Промышленность >> 27.05.2025

В Нацбиблиотеке Коми 4 июня стартует двухдневный научно-практический форум «НСЛС для устойчивого лесопользования».В Нацбиблиотеке Коми 4 июня стартует двухдневный научно-практический форум «НСЛС для устойчивого лесопользования». Мероприятие посетят представители лесного комплекса Карелии, Пермского края, Красноярска, Санкт-Петербурга, Брянской и Московской области. Регистрация и участие в форуме бесплатное.

Организатором выступает институт стандартизации с Торгово-промышленной палатой Коми.
Один день будет отведен под рассмотрение развития НСЛС, механизмов работы, экспорта с маркировкой нацсертификации. Главным спикером станет главный аналитик Рослесинфорга А. Мариев. На 2-й день состоится поездка в лесной питомник местного ЛПК.

Поскольку Коми находится в авангарде всех направлений, связанных с лесом, форум проводится именно здесь. В 90-х Коми впервые приняла закон о лесопользовании, создала проект «Модельный лес «Прилузье». 25 лет назад регион развивает международные системы лесосертификации. Специалисты республики накопили богатый опыт в этом направлении.

Форму должен популяризацию НСЛС, поскольку это ключ к решению социальных, экологических, управленческих задач лесопользования.





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