В Коми количество заражений COVID-19 перешагнуло отметку в 1 100 человек

В Коми заболевших коронавирусом становится больше. При этом выписываются десятки пациентов из больниц, у которых диагноз не подтвердился.



В республике официально подтверждено 38 новых случаев заражения. На сегодня в регионе подтверждено тестами 1105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Инфицированные контролируются медицинскими работниками, проходят курс лечения. Летальных случаев за последние сутки нет. Выписано 28 человек.



Тем временем режим самоизоляции никто не отменял, а все его нарушители подвергаются наказанию в виде штрафов. В Сыктывкаре рассмотрено несколько дел о нарушителях самоизоляции. В горсуде 14 людям вынесли предупреждения, 10 дел вернули на доработку. Рассмотрено 44 дела об админправонарушениях. Жители Сыктывкара выходили на улицу для езды на автомобиле, ходили в гости и просто гуляли. Эти поводы не считаются вескими причинами для выхода из дома, поэтому все нарушители получили наказания. Выходивших в магазины и аптеки полицейские не наказывали и не задерживали.