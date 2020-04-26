Строительство поликлиники в Архангельске возобновится с 1 июня

В Майской горке уже месяц остановлено строительство поликлиники. Его пришлось приостановить, пока решался вопрос с банком по кредиту. Финансирование объекта должно быть своевременным, и с этим возникли проблемы.



Сейчас вопрос решен, на стройку начался завоз строительных материалов, а с 1 июня стартует новый этап строительных и монтажных работ. Поликлиника частная, но будет обслуживать людей по полису ОМС. Союз профессиональных строителей обеспечил все стройки Архангельска защитными масками.



Техдиректор компании «Семейная клиника» В. Белоус встретился с главой Архангельска И. Годзишем. Он рассказал, что строительство, особенно в условиях частичной самоизоляции, проходит непросто. Простой строительства поликлиники произошел именно из-за введения режима повышенной готовности, хотя согласования рабочих моментов с банком тоже потребовало времени. В настоящий момент застройщик накапливает материал в нужном объеме, чтобы исключить простои в будущем. Ввод поликлиник в эксплуатацию намечен на следующий год.



Напомним, что в городе также хотят расширить детскую поликлинику, к которой нужно достроить корпус.