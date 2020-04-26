Лучшая букмекерская компания – 1xBet: все новости о поединке Ломаченко и Лопеса

Бокс является одной из самых любимых дисциплин среди бетторов, так как предугадать исход поединка легче, чем в командных видах спорта. Лучшая букмекерская компания –1xBet предлагает высокие коэффициенты для ставок на любые соревнования, в том числе и киберспорт. Новые игроки на сайте получают приветственное вознаграждение.



Любители бокса знают о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Предположительно состязание планируется на сентябрь-октябрь. Многие болельщики сомневаются в силах 22-летнего Лопеса, так как его соперник имеет больший опыт в поединках. Промоутер спорстмена в своем комментарии по этому поводу заявил, что если Теофимо удастся завоевать победу, то его имя станет одним из самых громких в спорте.



Поначалу Лопес сомневался нужно ли соглашаться на поединок, однако сейчас спортсмены ведут усиленную подготовку. Лучшая букмекерская компания – 1xBet поможет игрокам выиграть денежные средства на ставках в лайве и прематч.



Почему стоит сделать ставку на киберспорт – БК 1xBet – во время ожидания грядущего сражения «Ломаченко – Лопес»

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