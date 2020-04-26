Лучшая букмекерская компания – 1xBet: все новости о поединке Ломаченко и Лопеса
Бокс является одной из самых любимых дисциплин среди бетторов, так как предугадать исход поединка легче, чем в командных видах спорта. Лучшая букмекерская компания –1xBet предлагает высокие коэффициенты для ставок на любые соревнования, в том числе и киберспорт. Новые игроки на сайте получают приветственное вознаграждение.
Любители бокса знают о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Предположительно состязание планируется на сентябрь-октябрь. Многие болельщики сомневаются в силах 22-летнего Лопеса, так как его соперник имеет больший опыт в поединках. Промоутер спорстмена в своем комментарии по этому поводу заявил, что если Теофимо удастся завоевать победу, то его имя станет одним из самых громких в спорте.
Поначалу Лопес сомневался нужно ли соглашаться на поединок, однако сейчас спортсмены ведут усиленную подготовку. Лучшая букмекерская компания – 1xBet поможет игрокам выиграть денежные средства на ставках в лайве и прематч.
Почему стоит сделать ставку на киберспорт – БК 1xBet – во время ожидания грядущего сражения «Ломаченко – Лопес»
Украинский спортсмен выразил желание провести разминочный бой перед основным сражением. Об этом заявил сам Лопес и добавил, что ни в каких разогревочных сражениях он участвовать не будет. В эфире для подкаста The 3 Knockdown Rule спортсмен заявил:
«Моим разогревом будет непосредственно бой с Ломаченко. Других вариантов нет.» Пока бойцы ведут споры о промежуточном поединке, бетторы могут сделать ставку накиберспорт – БК 1xBet.
Бывший лидер рейтинга Р4Р не остался в стороне и предложил спортсменам все же провести разогревочный бой. Андре Уорд утверждает, что это не только большой риск и деньги для Лопеса, но и шаг на ступень выше. Публика должна оценить силы обоих соперников в промежуточном бое. Те, кто ждут основной поединок, не забудут об этом желании.
Теофимо заявил, что ему не нужен разогрев с Ломаченко, тем не менее он готов провести промежуточные поединки со следующими соперниками:
- Девин Хейни;
- Майки Гарсия;
- Джервонта Девис;
- реванш с Ричардом Комми.
Смотреть Canadian Floorball League на 1xBet и другие соревнования: мнения других спортсменов
По поводу предстоящего боя высказался боксер Джозеф Диас. Он принял сторону американского спортсмена и резко высказался про Ломаченко. Диас назвал его неприятным, дерзким и высокомерным. До осени остается еще много времени, поэтому бетторы могут пока смотреть Canadian Floorball League на 1xBet.
Если быть конкретнее, то Джозеф заявил: «Я надеюсь, что Лопес нокаутирует этого парня, потому что если честно, мне не нравится Ломаченко. По-моему, он слишком кичливый и задиристый. У американского спортсмена есть большие шансы, ведь он больше, мощнее и быстрее».
Точной даты боя Ломаченко – Лопес пока неизвестно. На сайте букмекерской конторы игрокам доступны ставки на другие спортивные дисциплины. Бетторы смогут смотреть Canadian Floorball League на 1xBet и делать вложения по высоким коэффициентам как в прематчах, так и во время игры.
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