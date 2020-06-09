В Коми выбрали лучшего стоматолога

Республика Коми >> Медицина >> 09.06.2020

В Минздраве Коми подвели итог республиканского этапа российского конкурса «Лучший врач года». В номинации «Лучший стоматолог» лучшей стала М. Индерейкина из Сыктывкара.

Индерейкина работает стоматологом в кабинете платных услуг детского отделения РСП, имеет высшую квалификацию стоматолога общей практики. Она владеет традиционными, современными методами лечения, диагностики, осложнений, применяет современные методики борьбы с кариесом у детей («силиконовый ключ» (сохранение анатомии жевательной поверхности, «сэндвич» (техника реставрации), новые технологии эндодонтической обработки корней).

Индерейкина также занимается лечением сложного кариеса временных зубов с использованием кальцийсодержащих цементов, а это позволяет сохранить зуб. Они применяет гибридные стеклоиономерные цементы для снижения риска возникновения  чувствительности, снижает % возникновения рецидива, повышает производительность за счет уменьшения времени работы.

С 2015 г. Мария является членом «Стоматологической ассоциации Коми». За заслуги награждена Почетными грамотами Минздрава Коми, горадминистрации Сыктывкара.





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