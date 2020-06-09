В Коми выбрали лучшего стоматолога
В Минздраве Коми подвели итог республиканского этапа российского конкурса «Лучший врач года». В номинации «Лучший стоматолог» лучшей стала М. Индерейкина из Сыктывкара.
Индерейкина работает стоматологом в кабинете платных услуг детского отделения РСП, имеет высшую квалификацию стоматолога общей практики. Она владеет традиционными, современными методами лечения, диагностики, осложнений, применяет современные методики борьбы с кариесом у детей («силиконовый ключ» (сохранение анатомии жевательной поверхности, «сэндвич» (техника реставрации), новые технологии эндодонтической обработки корней).
Индерейкина также занимается лечением сложного кариеса временных зубов с использованием кальцийсодержащих цементов, а это позволяет сохранить зуб. Они применяет гибридные стеклоиономерные цементы для снижения риска возникновения чувствительности, снижает % возникновения рецидива, повышает производительность за счет уменьшения времени работы.
С 2015 г. Мария является членом «Стоматологической ассоциации Коми». За заслуги награждена Почетными грамотами Минздрава Коми, горадминистрации Сыктывкара.
Рекомендуем по теме:
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом
80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности
Жители Ненецкого округа получили медпомощь за пределами региона на 151 млн руб.
В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения
Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске
Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах