В Коми выбрали лучшего стоматолога

В Минздраве Коми подвели итог республиканского этапа российского конкурса «Лучший врач года». В номинации «Лучший стоматолог» лучшей стала М. Индерейкина из Сыктывкара.



Индерейкина работает стоматологом в кабинете платных услуг детского отделения РСП, имеет высшую квалификацию стоматолога общей практики. Она владеет традиционными, современными методами лечения, диагностики, осложнений, применяет современные методики борьбы с кариесом у детей («силиконовый ключ» (сохранение анатомии жевательной поверхности, «сэндвич» (техника реставрации), новые технологии эндодонтической обработки корней).



Индерейкина также занимается лечением сложного кариеса временных зубов с использованием кальцийсодержащих цементов, а это позволяет сохранить зуб. Они применяет гибридные стеклоиономерные цементы для снижения риска возникновения чувствительности, снижает % возникновения рецидива, повышает производительность за счет уменьшения времени работы.



С 2015 г. Мария является членом «Стоматологической ассоциации Коми». За заслуги награждена Почетными грамотами Минздрава Коми, горадминистрации Сыктывкара.