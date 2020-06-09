Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми

Республика Коми >> Медицина >> 09.06.2020

Президент "ЛУКОЙЛ" В. Алекперов на 50 млн руб. закупил медоборудование для госпиталя на базе ЦРБ Усинска. Первая партия медтехники в больницу уже поступила. Она куплена на личные средства Алекперова.

Всего приобретено 50 наименований оборудования: электрокардиографы, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. В ближайшее время  начнется монтаж аппаратов ИВЛ, мониторов, функциональных кроватей.

Глава горадминистрации Н. Такаева выразила благодарность руководителю "ЛУКОЙЛ". Полученные материалы и оборудование позволяют укомплектовать больницу для более эффективной борьбы с коронавирусом. Сейчас, когда все медорганизации работают в напряженном графике, такая поставка необходима.

Ситуация с коронавирусом в Усинске остается сложной на фоне всех населенных пунктов Коми, что связано с промышленной спецификой города, большим количеством вахтовиков, приезжающих из разных регионов. Несмотря на то, что ограничительные меры введены еще в конце апреля, периодически возникают очаги инфекции.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре открылся теннисный турнир в мужском одиночном и парном разрядах

200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений

2,3 млрд руб. выделят в 2020 г. на закупку медоборудования в Вологодской области

"Лукойл" примет участие в реализации нацпроектов на территории Коми

Около 400 млн руб. получит НАО по программе "Здравоохранение"

"Дни ЛУКОЙЛ" начались в Ухте и Усинске


Как быстро скачать Максбет на мобильный?

Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом

80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности

Жители Ненецкого округа получили медпомощь за пределами региона на 151 млн руб.

В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения

Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета