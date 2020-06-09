Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми

Президент "ЛУКОЙЛ" В. Алекперов на 50 млн руб. закупил медоборудование для госпиталя на базе ЦРБ Усинска. Первая партия медтехники в больницу уже поступила. Она куплена на личные средства Алекперова.



Всего приобретено 50 наименований оборудования: электрокардиографы, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. В ближайшее время начнется монтаж аппаратов ИВЛ, мониторов, функциональных кроватей.



Глава горадминистрации Н. Такаева выразила благодарность руководителю "ЛУКОЙЛ". Полученные материалы и оборудование позволяют укомплектовать больницу для более эффективной борьбы с коронавирусом. Сейчас, когда все медорганизации работают в напряженном графике, такая поставка необходима.



Ситуация с коронавирусом в Усинске остается сложной на фоне всех населенных пунктов Коми, что связано с промышленной спецификой города, большим количеством вахтовиков, приезжающих из разных регионов. Несмотря на то, что ограничительные меры введены еще в конце апреля, периодически возникают очаги инфекции.