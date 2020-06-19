Мурманская область попала в топ лучших регионов по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социсследований провел анализ регионов РФ по эффективности борьбы с ковидом. Мурманская область оказалась в числе лидером в Северо-Западном округе, попав в топ-8 лучших регионов страны.



Специалисты считают практику, применяемую в области, эффективной. Она позволяет предотвратить заболевание и справиться с болезнью. Анализ противодействия пандемии властей по округам показал, что Заполярье выбрало правильную тактику, своевременно вводя пакет ограничительных мер.



В Мурманской области отмечен низкий коэффициент летальных случае, своевременно вводили и снимали ограничения, отлично проработали меры поддержки бизнесу и гражданам.



При составлении рейтинга учитывались показатели тестирования, числа больных, коэффициент распространения вируса, размер коечного фонда, укрепление и развитие инфраструктуры здравоохранения.



Также с числе лидеров по борьбе с коронавирусом кроме Мурманской области отмечены Сахалинская область, Курганская область, Татарстан, Москва, Севастополь, Алтай, Чечня.