В Мурманске появится центр репродуктивных технологий

Ранее северянкам приходилось ехать на необходимые процедуры в Петербург, покидать семьи на 35 дней. Теперь от бесплодия можно вылечиться в столице Заполярья. В 2018 г. диагноз «бесплодие» получили 3 тыс. семей Мурманской области. У них появился шанс решить проблему на месте.



На базе местного перинатального центра в Мурманске открылся Центр репродуктивных технологий, где можно получить помощь по ОМС и без.



Здесь применяются?современные методы лечения женского и мужского бесплодия по квотам в рамках ОМС, т. е. бесплатно. Помимо ЭКО, производится инсеминация?спермой мужа донора, инъекции сперматозоидов в яйцеклетку, ПИКСИ, MESA и хэтчинг (рассечение оболочки эмбриона), криоконсервация эмбрионов со спермой пациентов и мн. др.



Процедура ЭКО амбулаторная, не требует круглосуточного присутствия в стационаре. Женщина может находиться дома, в комфортной окружающей среде, что очень удобно в плане экономии сил, средств. Можно пользоваться дневным стационаром в Центре ЭКО. Процедуры, протоколы проводятся только в Мурманске.