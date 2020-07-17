Чибис заинтересовался запросом мурманской поликлиники на iPhone за 180 тыс. руб.

Губернатор Заполярья А. Чибис остался недоволен запросом поликлиники №1 Мурманска на iPhone за 180 тыс. руб. Глава Минздрава региона Д. Панычев также высказал недоумение.



Напомним, что тендер на закупку двух гаджетов вчера опубликовало медучреждение на площадке Комитета по конкурентной политике области, но через 2 часа тендер удалили. Но осталось техзадание, в котором указано, что поликлинике нужны серые смартфоны iPhone Pro MAX с памятью 64 Gb. Главврач тендер аннулировал без комментариев.



Власти уточнили, что данная закупка не имеет связи с открывшейся WhatsApp приемной 15 июля.



Но главврача за тендер все равно накажут, потому что нет в поликлинике нужды в iPhone, а значит, кто-то хотел нагреть руки за общественный счет. Контрольное управление проводит проверку по этому факту, опрашивает руководителя учреждения на предмет того, зачем ему понадобились гаджеты. А. Чибис также с нетерпением ждет ответа на этот вопрос.



А тем временем, в WhatsApp-приемную за помощью обратились 140 человек.