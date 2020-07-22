Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств

2 противовирусных лекарства медики выдают больным на дому: «Умифеновир», «Рекомбинантный интерферон альфа». Глава Минздрава Мурманской области Д. Панычев рассказал, что получить бесплатные лекарства можно при вызове врача на дом. Оба лекарства прописывают и выдают врачи. Некоторые люди, услышав, что можно получить бесплатно противовирусные лекарства, приходят в поликлиники, и требуют их у участковых врачей, но этого делать не нужно.



Только за день медики посещают порядка 469 больных коронавирусом, 300 больных с ОРВИ. Выдаваемые противовирусные препараты рекомендованы Министерством здравоохранения РФ для лечения COVID-19 дома.



Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал о работе патронажных бригад и лечении пациентов с вирусными заболеваниями. За прошлый день врачи посетили 469 пациентов с коронавирусом и более 300 заболевших ОРВИ.



Также Министр здравоохранения напомнил, что во время вирусных заболеваний важно вовремя обращаться за помощью к медикам, и при первых симптомах ОРВИ не лечиться своими силами, а вызывать врача.