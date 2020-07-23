В Архангельской области свободны 1358 медицинских должностей

В регионе нужны гинекологи, хирурги, терапевты, онкологи. В некоторых городах Поморья на 10 тыс. населения приходится всего 16 медиков. На 21 июля в области есть вакансии для 886 врачей и 472 среднего медперсонала.



Больницам, ФАП, поликлиникам нужны офтальмологи, неврологи, педиатры, оториноларингологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи скорой помощи, кардиологи, врачи УЗИ, нефрологи, пульмонологи, врачи общей практики.



Имеет место неравномерность распределения медкадров в районах, обусловленная экономическими, природными и иными факторами. Обеспеченность медиками в разных муниципалитетах варьируется от 16 до 66 специалистов на 10 тыс. населения.



По статистике Минздрава региона, на начало года в Поморье работали 4,4 тыс. врачей и 10708 медработников со средним профобразованием. В системе здравоохранения заняты 26307 работников.



Медики не хотят работать в непростых условиях севера, и их не могут привлечь ни деньги, ни жилье, ни другие льготы и преференции.