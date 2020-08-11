В Ковдорском районе появится вертолетная площадка

Мурманская область >> Медицина >> 11.08.2020

Для нужд санитарной авиации в Ковдорском районе решили построить вертолетную площадку. Деньги на это выделит областной бюджет в рамках плана «На Севере – жить. 2030». Нужную сумму выделят до конца года.

Заказчик – облздравоохранение и Мончегорская ЦРБ. Больница находится на большом расстоянии от областного центра, поэтому важно обеспечить пациентам и медикам возможность быстро  добрать до квалифицированных медиков.

В 2020 г. завершится капремонт главного корпуса больницы в Ковдорском районе. Работы также проводятся в рамках плана «На Севере – жить. 2030». Уже завершен ремонт приемной, эндоскопического отделения, заменена кровля, инженерные коммуникации, отремонтирована лестница, сделана перепланировка, установлены оконные  и дверные блоки, лифт. Сейчас идет внутренняя отделка. Ремонт завершат в октябре.

Всего по плану в Ковдорском районе реализуют 40 мероприятий, среди которых образование, культура, здравоохранение, туризм, спорт, комфортная городская среда, соцподдержка, ЖКХ, досуговая среда для семей, совершенствование документов и другие.





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