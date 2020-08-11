В Ковдорском районе появится вертолетная площадка
Для нужд санитарной авиации в Ковдорском районе решили построить вертолетную площадку. Деньги на это выделит областной бюджет в рамках плана «На Севере – жить. 2030». Нужную сумму выделят до конца года.
Заказчик – облздравоохранение и Мончегорская ЦРБ. Больница находится на большом расстоянии от областного центра, поэтому важно обеспечить пациентам и медикам возможность быстро добрать до квалифицированных медиков.
В 2020 г. завершится капремонт главного корпуса больницы в Ковдорском районе. Работы также проводятся в рамках плана «На Севере – жить. 2030». Уже завершен ремонт приемной, эндоскопического отделения, заменена кровля, инженерные коммуникации, отремонтирована лестница, сделана перепланировка, установлены оконные и дверные блоки, лифт. Сейчас идет внутренняя отделка. Ремонт завершат в октябре.
Всего по плану в Ковдорском районе реализуют 40 мероприятий, среди которых образование, культура, здравоохранение, туризм, спорт, комфортная городская среда, соцподдержка, ЖКХ, досуговая среда для семей, совершенствование документов и другие.
Рекомендуем по теме:
Кубенскую СШ им. А. Клубова в Вологодском районе посетила замначальника Департамента образования Л. Проничева
На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.
В Сыктывкаре выявлены нарушения в работе торговых предприятий
Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств
Fruit Cocktail: одна из самых результативных игр
Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена на 27%
Чибис заинтересовался запросом мурманской поликлиники на iPhone за 180 тыс. руб.
Строительный контроль участка дороги Нарьян-Мар – Усинск будет выполнять компания из Петербурга