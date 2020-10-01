Централизованная система для помощи пациентам появится в онкодиспансере Мурманска

Мурманская область >> Медицина >> 01.10.2020

В областном онкодиспансере в этом году внедрят централизованную систему организации оказания медпомощи пациентам. Для этого Комитетом по конкурентной политике региона по нацпроекту «Здравоохранение» проведена соответствующая закупка.

Компания «Решение СОФТ» стала победителем тендера. До 10 декабря она создаст систему, которая поможет собирать, хранить, обрабатывать информацию о пациентах со злокачественным новообразованием, подозрением на него, создавать маршрут больного и отслеживать сроки маршрутизации, оценивать смертность, выживаемость, составлять отчеты.

Новая система позволит контролировать здоровье пациентов медучреждения, обеспечивать информационное взаимодействие с остальными системами, ускорять обслуживание. Стоимость контракта - 13,27 млн руб.

Пациенты смогут оценить работу нового сервиса и отставить свой отзыв о ней. Система будет внедряться постепенно, поэтому в первое время могут наблюдаться некоторые неудобства, но через полгода она должна полноценно работать на полную мощность.





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