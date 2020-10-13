Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

Республика Карелия >> Медицина >> 13.10.2020

Станция переливания крови представила «донорский светофор», демонстрирующий, каких доноров крови больше всего ждут в Петрозаводске. На станции осталось мало крови I и III групп с отрицательным и положительным резус-факторами.

С кровью II и IV групп дело обстоит немного лучше, особенно с отрицательным резус-фактором. В достаточном количестве только кровь II, IV группы с положительным резус-фактором.

В связи со сложившейся ситуации в пункте приема донорской крови ждут доноров в будние дни с 8:00 до 13:00 на ул. Пирогова,4А.

Для привлечения доноров Республиканская станция переливания крови 24 октября проведет акцию "Суббота доноров". Такие акции позволяют прилечь к сдаче крови людей, которые никогда этого не делали и не планировали делать. Людям разъясняют, для чего нужна кровь, как она важна для выживания некоторых людей. Во время акции работают волонтеры, информационные площадки, звучит музыка, разыгрываются призы, а доноры, сдавшие кровь получают небольшие символические подарки и знаки отличия.





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