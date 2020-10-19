Сыктывкарцам покажут проект реконструкции заброшенной поликлиники по ул. Бабушкина
Сегодня в 15:00 пройдет презентация дизайн-проекта в фойе горадминистрации. Кирпичная поликлиника № 1 на ул. Бабушкина в историческом поселении Сыктывкара была построена в 60-ых годах прошлого века. В 2008 г. здание признали аварийным, а медучреждение переехало. Здание пытаются продать уже более 10 лет.
В 2019 г. в результате торгов на покупку права собственности здание вместе с участком выкупила компания «Лузалес» за 54180160 руб. Глава компании Р. Семенюк с мэром Сыктывкара В. Козловым обсудили судьбу здания.
Семенюк заявил, что здание поликлиники переделают под медцентр для сотрудников предприятия, населения. В рамках реконструкции здание отремонтируют с сохранением этажности, внешнего облика в стилистике окружающей исторической застройки. Оно будет соответствовать всем нормам.
Дизайн-проект размещен на сайте горадминистрации Сыктывкара. Слушания проходят с 9 октября, и 2 ноября в здании администрации пройдет встреча участников слушаний, на которой можно будет высказать свое мнение о проекте.
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