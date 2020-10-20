Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции в Карелии уменьшается

За сутки свободных мест для коронавирусных больных сократилось на 2,7%, а вчера их было 28,3%. Высокий показатель зафиксирована 17 октября - 30,8%.



Число граждан с коронавирусом в Карелии – 5306. 44 человека скончались, 4% пациентов выздоровели.



Глава Минздрава М. Охлопков сообщил, что смертность от Covid-19 в республике - 7,2, в России – 16,5. 0,8 – летальность в Карелии, 1,7 – в России. На самокарантине в Карелии находятся 1548 человек, 3 человека находятся в обсервации. На 18 октября стационары заполнены 292 жителями республики с COVID -19. 280 из них находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых больных 9 и 3 человека подключили к ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.



Минздрав Карелии отдал растяжение переоборудовать Центр паллиативной помощи в Петрозаводске под коронавирусных больных. Но стационар развернут только при необходимости, когда имеющихся коек не хватит. Сейчас их количество стремительно сокращается. В целом, ситуация с пандемией коронавируса в республике не самая плохая даже по сравнению с соседями.



