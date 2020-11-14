Вологодчина мобилизует систему здравоохранения

Дополнительное финансирование в регионе направят на потребности медицины, ограничат плановое оказание медпомощи в амбулаториях, стационарах, запустят в полном объеме работу колл-центра. На все это власти вынуждены пойти в рамках введения новых ограничений, связанных с коронавирусом.



Ситуация, которая сложилась на территории области, характеризуется как напряженная. Количество заболевших в области уже достигло 8307, а ежедневный прирост за месяц в 2 раза увеличился, продолжает расти. Сейчас в среднем в сутки прирост больных ковидом составляет около 135 человек.



Сейчас нужно мобилизовать здравоохранение, соблюсти правила по предотвращению распространения коронавируса.



На 81% загружены подготовленные для коронавирусных больных 1160 коек в Череповце и Вологде. Для обеспечения госпиталей, первичного звена здравоохранения СИЗ, медикаментами, выделяются 80 млн руб. из областного бюджета. Еще 9 млн руб. направят на покупку передвижного аппарата УЗИ в Череповце, где медпомощь оказывают заболевшим коронавирусом женщинам. Закупки глава региона поручил сделать до 21 ноября.