Лётные экипажи санавиации будут получать выплаты за эвакуацию пациентов с коронавирусом

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 25.11.2020

Экипажи вертолетов санавиации будут получать деньги за короновирусных пациентов. Эту категорию внесли в постановление Правительства РФ о соцподдержке медиков, работников, контактирующих и участвующих в лечении пациентов с коронавирусом.

Потребовалось много времени для утверждения Правительства, всех, кто причастен к постановлению, что пилоты работают как водители скорой помощи, поэтому должны получать доплаты.

Постановлением вводится новый порядок представления и срок – спецдоплаты продлены с 1 ноября этого года до 31 декабря 2021 г. Выплаты будет начислять Фонд соцстрахования, а не медорганизации, как ранее. Деньги из федеральной казны пойдут напрямую в ФСС, а не в казну округа. Для получателей, медработников ничего не изменится – доплаты будут зачислять на зарплатные карты.

В постановление внесут изменения, которые учитывают специфику региона. Документом предусмотрена выплата только северного коэффициента, но не включены северные надбавки. Минтруда подготовило изменения в постановление. Окончательно решение могут принять уже завтра.





Рекомендуем по теме:

Меры поддержки субъектов МСБ Мурманской области продлены до 31 июля

Губернатор Мурманской области сообщил о повышении зарплаты для медицинских работников

Медики и авиаторы встретятся на конференции МАКС-217

Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.


Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью

Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.

В Коми предприниматели практикуют незаконную скупку договоров по продаже древесины

Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета