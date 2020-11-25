Лётные экипажи санавиации будут получать выплаты за эвакуацию пациентов с коронавирусом

Экипажи вертолетов санавиации будут получать деньги за короновирусных пациентов. Эту категорию внесли в постановление Правительства РФ о соцподдержке медиков, работников, контактирующих и участвующих в лечении пациентов с коронавирусом.



Потребовалось много времени для утверждения Правительства, всех, кто причастен к постановлению, что пилоты работают как водители скорой помощи, поэтому должны получать доплаты.



Постановлением вводится новый порядок представления и срок – спецдоплаты продлены с 1 ноября этого года до 31 декабря 2021 г. Выплаты будет начислять Фонд соцстрахования, а не медорганизации, как ранее. Деньги из федеральной казны пойдут напрямую в ФСС, а не в казну округа. Для получателей, медработников ничего не изменится – доплаты будут зачислять на зарплатные карты.



В постановление внесут изменения, которые учитывают специфику региона. Документом предусмотрена выплата только северного коэффициента, но не включены северные надбавки. Минтруда подготовило изменения в постановление. Окончательно решение могут принять уже завтра.