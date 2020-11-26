В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса

На прошлой неделе шахтинские медорганизации получили лекарства для лечения коронавируса, ОРВИ. Директор департамента здравоохранения Л. Васютина рассказала, что Шахты должны были получить 3082 упаковки препаратов, но получили 27% заявленных лекарств — 836 упаковок. В основном это жаропонижающие и антибиотики.



Противовирусных лекарств в нужном количестве нет, поэтому аптечка пациентов формируется от наличия лекарств. 24 ноября 31 упаковку препаратов получили 15 больных. Они выдаются сразу на весь курс лечения. Пока такой набор получил один пациент. В состав аптечки вошли: парацетамол, ксарело, азитромицин, дексаметазон и фавипиравир — дорогой препарат (в Шахтах всего две его упаковки).



Медикаменты раздают пациентам с подтвержденным коронавирусом и пациентам с тяжелой формой ОРВИ. Медики каждый случай ОРВИ должны расценивать как коронавирус. Это нужно учитывать при назначении бесплатных лекарств. Особое внимание уделяется детям и людям с хроническими заболеваниями, особенно старшего возраста.