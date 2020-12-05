Вологодский губернатор заявил, что ковид-тестов на всех не хватит

Вологодская область >> Медицина >> 05.12.2020

В регионе не могут протестировать на коронавирус всех заболевших, о чем заявил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.

Медики следуют рекомендациям Минздрава. Тесты в первую очередь нужны медицинским работникам, приехавшим из-за рубежа, людям от 65 лет с признаками ковида. Тесты другим группам населения проводят только при явных признаках вируса или ОРВИ — боль в груди, сухой кашель, отсутствие обоняния, повышенная температура. Протестировать всех в Вологодской области невозможно. Пока сделано 677 тыс. тестов, но этого не достаточно. Даже протестировать всех людей с ОРВИ физически нельзя.

Горожане возмущены тем, что даже с признаками ковида их не направляют на прохождение теста. Это способствует распространению вируса.
В Вологодской области только ОРВИ за неделю заболевает 14,5 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 20%. Но болеющие ОРВИ не должны проходить тест на коронавирус, если нет предпосылок, а люди даже при температуре +37 и легком недомогании вызывают скорую помощь и требуют теста.





Рекомендуем по теме:

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса

Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств

В СИЗО Карелии привезли двух заболевших коронавирусом

Тест-системы на коронавирус поступили в три города Поморья

Внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости ОРВИ среди детей

Заболеваемости ОРВИ в НАО достигла эпидемического порога


Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью

78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.

В Коми предприниматели практикуют незаконную скупку договоров по продаже древесины

Зачем нужны компрессионные чулки для операции
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета