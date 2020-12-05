Вологодский губернатор заявил, что ковид-тестов на всех не хватит

В регионе не могут протестировать на коронавирус всех заболевших, о чем заявил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



Медики следуют рекомендациям Минздрава. Тесты в первую очередь нужны медицинским работникам, приехавшим из-за рубежа, людям от 65 лет с признаками ковида. Тесты другим группам населения проводят только при явных признаках вируса или ОРВИ — боль в груди, сухой кашель, отсутствие обоняния, повышенная температура. Протестировать всех в Вологодской области невозможно. Пока сделано 677 тыс. тестов, но этого не достаточно. Даже протестировать всех людей с ОРВИ физически нельзя.



Горожане возмущены тем, что даже с признаками ковида их не направляют на прохождение теста. Это способствует распространению вируса.

В Вологодской области только ОРВИ за неделю заболевает 14,5 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 20%. Но болеющие ОРВИ не должны проходить тест на коронавирус, если нет предпосылок, а люди даже при температуре +37 и легком недомогании вызывают скорую помощь и требуют теста.

