Величина иммунной прослойки в Мурманской области составляет 23%

Мурманская область >> Медицина >> 12.12.2020

В Мурманской области величина иммунной прослойки людей составляет 23%, что стало известно по итогам 2-го этапа тестирования на антитела к ковиду. В прослойку включены граждане, у которых сохранились антитела с первого этапа, у кого они впервые обнаружены.

10 декабря в области стартовал 3-й этап тестирования на антитела, а его результаты будут известны после 21 декабря. Это даст возможность понять, какой иммунитет и как сохраняется у граждан. В будущем можно будет понимать, какие ограничения снимать и когда.

Напомним, что на первом этапе информацию предоставили 3117 человек, на втором - 2008. На 2-м этапе наблюдали длительность сохранения иммунитета к CoVID-19, приобретенного естественным путем. Об этом рассказала главный санврач Мурманской области Л. Лукичева.

На 3-м этапе определят стойкость иммунного ответа, его динамику у каждого человека и популяции области в целом. Это позволит оценить изменения в августе - декабре. Пока вероятность заболевания коронавирусом в регионе считается высокой.





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