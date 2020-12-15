В Мурманской области с 2021 г. стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения

Программа первичного звена здравоохранения рассчитана на 5 лет. Ее главная задача – обеспечение доступности, качества первичной медпомощи в Мурманской области, приоритет интересов пациентов, соблюдение их прав, ликвидация кадрового дефицита, оснащение медучреждений новым оборудованием, максимальное приближение медпомощи к месту жительства пациента.



16 медорганизаций региона примут участие в проекте. Объем финансирования - 4 млрд руб., в том числе 92,8 % – деньги федерального бюджета. Остальную сумму предоставит областной бюджет региона.



На 39 объектов направят 58% суммы, на покупку 775 единиц аппаратуры – 39 %, 3 % – на покупку 137 машин. Построят 16 новых объектов, среди которых 9 ФАП. Капремонт сделают на 22 объектах здравоохранения. В медучреждениях перестроят схему работы, сделав ее более комфортной для врачей и пациентов.



В настоящий момент программа уже согласована в Министерстве здравоохранения России. Она выведет медицину региона на новый уровень, решит задачи первостепенно важности.